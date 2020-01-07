Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi
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Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

07.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:45
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı 'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılış törenine katılmak için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Putin'i taşıyan uçak saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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