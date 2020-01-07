Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılış törenine katılmak için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Putin'i taşıyan uçak saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
(İHA)