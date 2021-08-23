Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kubinka kentinde görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kubinka kentinde görüştü.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Kubinka kentinde düzenlenen "Armiya-2021" Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında bir araya gelen Putin ve Kral Abdullah, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, Abdullah ile Suriye ve Afganistan meselelerini ele alacaklarına işaret etti.

Putin, "Elbette, yıllardır üzerinde birlikte çalıştığımız Suriye'deki durumun iyileşmesi ve Afganistan'daki durumun kötüleşmesi gibi sıcak konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Afganistan'daki duruma değinerek, "Bu konuda zorluklar var ve aşırılıkçılığın tüm tezahürleri ile mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek İrem Derici Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:50:32. #1.15#

title