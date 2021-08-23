Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kubinka kentinde görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kubinka kentinde görüştü.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Kubinka kentinde düzenlenen "Armiya-2021" Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında bir araya gelen Putin ve Kral Abdullah, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, Abdullah ile Suriye ve Afganistan meselelerini ele alacaklarına işaret etti.

Putin, "Elbette, yıllardır üzerinde birlikte çalıştığımız Suriye'deki durumun iyileşmesi ve Afganistan'daki durumun kötüleşmesi gibi sıcak konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Afganistan'daki duruma değinerek, "Bu konuda zorluklar var ve aşırılıkçılığın tüm tezahürleri ile mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu