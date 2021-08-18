Rusya Devlet Başkanı Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon, Afganistan'daki durumu görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon, Afganistan'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon, Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile Afganistan'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile Afganistan'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rahmon telefonda görüştü.

Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmede, bu ülkede sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki istikrarın desteklenmesi amacıyla en kısa zamanda durumun iyileşmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, başkent Duşanbe'de gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinin hazırlık süreçleri ele alınırken, Rusya ile Tacikistan'ın ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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