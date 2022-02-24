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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron'a bilgi verdi.

Görüşmenin "ciddi ve açık" bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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