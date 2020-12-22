Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü
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Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

22.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:26
Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ortadoğu'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ortadoğu'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ortadoğu'daki son durumu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin ticaret, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliği, özellikle korona virüs salgınıyla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, Putin'in Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulmaya yardım etmeye hazır olduğunu yinelediği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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