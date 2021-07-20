Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgesel sorunları görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgesel sorunları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgesel sorunları görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgesel sorunları görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgesel sorunları görüştü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Putin ve Aliyev, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, ekonomi alanındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düzelmeye başladığını belirtti.

Putin, bu alanla ilgili en kısa zamanda Rus heyetinin Azerbaycan'a gideceği bilgisini paylaşarak, iki ülkenin Kovid-19'la mücadele konusunda iş birliği yaptığını söyledi.

Bölgesel sorunlara da değinen Putin, şöyle devam etti:

"Elbette bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan biri kalmaya devam ediyor. Buna çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve önem veriyorsunuz. Uzlaşıcı çözümlerin bulunulması dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. Bunlar her zaman en zor olanlardır. Ancak meselenin çözümünü istiyorsak ki; bunu istiyoruz, bu yoldan ilerlememiz gerekiyor. Şimdiye kadar bunu yapabildik."

"Çatışma sonrası dönemin mümkün oldukça acısız geçmesinde kararlıyız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirerek, "İkili ticaret hacmi, ilk yılın yarısında yükseldi. Bu çok önemli çünkü geçen yıl ikili ticarette yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı." dedi.

Rusya ile ulaşım alanında da ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Aliyev, Kuzey-Güney ulaşım koridoru üzerinden sevkiyatların yapıldığına dikkati çekti.

Savaş sonrası bölgedeki duruma işaret eden Aliyev, bu konuda Putin ile sürekli temas halinde olduklarını, bunun bölgenin istikrara kavuşturulmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Aliyev, "Çatışma sonrası dönemin mümkün oldukça acısız geçmesi konusunda kararlıyız. Ortak girişimlerimizle bunu başarabildiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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