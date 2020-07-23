Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
23.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, (START-3) ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede ABD ve Rusya arasında 2010'da imzalanan ve 2021'de sona ermesi beklenen Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) ele aldı.

Kremlin Basın Servisi, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve ABD'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda önemli bir sorumluluğunun bulunması göz önüne alınarak, Stratejik Silahların Azaltılma Anlaşması ele alındı. Bu bağlamda anlaşmanın uzatılması konusunda müzakerelerin aciliyeti teyit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, ayrıca İran konusunun da ele alındığı ifade edilerek, "İran'ın nükleer programı dahilinde ki durumu görüşüldü. Her iki lider bölgesel istikrarı ve küresel nükleer silahların önlenmesi politikasının sürdürmek için kolektif çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti" ifadeleri kullanıldı. Servis, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı işbirliğine olumlu bakıldığını aktarırken, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı birlikte mücadele fikrinin beyan edildiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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