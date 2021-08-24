Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Afganistan'daki durumu görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Afganistan'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Afganistan'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Afganistan'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Modi, telefon görüşmesinde, Afganistan'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bu ülkede istikrar ve barışın tesisine katkıda bulunan, bölgede bütün olarak güvenliği sağlayan koordineli çabaların önemine dikkati çekti.

Açıklamada, "Görüşmede, Afganistan topraklarından kaynaklanan uyuşturucu tehdidi ve terör ideolojisinin yayılmasına karşı koymak için iş birliğini geliştirme eğilimi dile getirildi. Bu meseleyle ilgili olarak sürekli istişareler için ikili kanal oluşturulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca iki liderin görüşmesinde, Rusya ve Hindistan arasındaki ikili ilişkilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin de ele alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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