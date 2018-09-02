Rusya Devlet Başkanı Putin'den Vietnam'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'a gönderdiği mektupta Vietnam Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Rusya Devlet Vladimir Putin, Vietnam'ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 73. yıldönümü dolayısıyla Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'a bir tebrik mesajı gönderdi. Gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine dikkat çeken Putin, iki ülke arasındaki dostça ilişkileri ve yapıcı doğasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. - MOSKOVA