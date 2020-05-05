Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı "Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı" madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdi. Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialarının gündeme geldiği bir dönemde Moskova yönetiminin madalya vermesi dikkat çekti