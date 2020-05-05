Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya
05.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı "Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı" madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdi. Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialarının gündeme geldiği bir dönemde Moskova yönetiminin madalya vermesi dikkat çekti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı "Büyük Anavatan Savaşı'nın 75. Yılı" madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdi.
Madalyanın Kim Jong-un'a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com