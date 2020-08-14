Rusya Devlet Başkanı Putin'den, BMGK daimi üyeleri, Almanya ve İran'a zirve teklifi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den, BMGK daimi üyeleri, Almanya ve İran'a zirve teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den, BMGK daimi üyeleri, Almanya ve İran'a zirve teklifi
14.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, BMGK'de İran konusuna ilişkin tartışmaların gergin hale geldiğini belirtti.

"Durum kötüleşiyor. İran'a karşı asılsız suçlamalar yapılıyor. BMGK'nin oy birliğiyle alınan önceki kararları yok etme amaçlı karar taslakları hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulunan Putin, Rusya'nın İran Nükleer Anlaşması'na bağlı kaldığını vurguladı.

Putin, Basra Körfezi'ndeki duruma da değinerek, "Bu bölgede ve dünyanın herhangi bir noktasında, herhangi biri tarafından şantaj ve baskıya yer verilmemesi gerekiyor. Tek taraflı yaklaşımlar, çözüm bulunmasına yardımcı olmuyor." yorumunda bulundu.

"Bundan yola çıkarak en yakın zamanda video konferans yoluyla BMGK'nin daimi üyeleri ile Almanya ve İran liderlerinin katılımıyla zirve düzenleme teklifinde bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Putin, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, karşı karşıya kalmaktan ve BMGK'deki durumun kötüleşmesinden kaçınmaya yönelik adımları belirlemek. İran Nükleer Anlaşması'nın uygulanmasına hukuki temel oluşturan BMGK'nin 2231 sayılı kararının düzenli şekilde uygulanmasına ortak desteğin verilmesi önemli."

Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanması yönünde mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Putin, durumun tehlikeli çizgiden uzaklaştırılmasıyla ilgili ülkelerle yapıcı etkileşim kurmaya açık olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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