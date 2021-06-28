Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında 20 yıl önce imzalanan, İyi Komşuluk, ve Dostluk İşbirliği Antlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında 20 yıl önce imzalanan, İyi Komşuluk, ve Dostluk İşbirliği Antlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklandı.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre 2001 yılında imzalanan İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Antlaşması'nın 5 yıl daha uzatıldığı aktarıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yıl yeni bir döneme giren kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime dayalı Çin-Rusya ilişkileri, her türlü risk ve güç testinden geçmiş ve her zaman dinamik gelişme eğilimi göstermiştir. Birbirimizin hayati çıkarlarını etkileyen konularda birbirimize güçlü bir destek sağlayarak, verimli stratejik etkileşimler gerçekleştirip ve ortak çıkarlarımızı etkin bir şekilde koruyoruz. Taraflar, uluslararası ilişkilerde yakın diyalog ve koordinasyonu sürdürmektedir. Çok taraflılığı ve uluslararası adaleti savunuyoruz. Dünyanın büyük bir karışıklık ve değişim dönemine girdiği ve insanlığın çeşitli risklerle karşı karşıya olduğu gerçeğini dikkate alarak, Çin-Rus yakın işbirliği uluslararası topluma pozitif enerji getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin ise Xi Jinping'e anlaşmanın öneminden bahsederek, "İyi Komşuluk, ve Dostluk İşbirliği Antlaşması nesilden nesile aktarılan ve her iki ülkenin temel çıkarlarını karşılayan dostluk kavramını oluşturdu. Antlaşma gerçekten de Rus-Çin ilişkilerinin mevcut durumunu büyük ölçüde belirleyen temel bir uluslararası yasal eylem haline geldi. Devletlerimiz arasındaki bağları geliştirmenin asırlık olumlu deneyimini özümsedi, Rus ve Çin halkları arasındaki iyi komşuluk ve dostluğun derin tarihsel geleneklerini tamamen yansıttı" dedi. Putin konuşmasının devamında anlaşma içeriğine göre nükleer ve stratejik saldırılara karşı ortak yanıt, ekonomi, kültürel ve teknoloji konusunda işbirliklerinin olduğunu ifade ederken aynı zamanda anlaşma sayesinde Çin ile Rusya arasındaki ticaretin son 20 yılda 14 kat arttığına dikkat çekti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı