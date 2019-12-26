Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı

26.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde ter attı. Kızıl Meydan'da düzenlenen maçta rakip fileye gollerin çoğunu gönderen Putin, 8-5 skorla takımını zafere taşıdı.



11 numaralı formayı giyen Putin gazetecilere son birkaç hafta boyunca çok az uyuduğunu, buna rağmen iyi bir performans sergilemeye çalıştığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle