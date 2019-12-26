Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde takımını zafere taşıdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde ter attı. Kızıl Meydan'da düzenlenen maçta rakip fileye gollerin çoğunu gönderen Putin, 8-5 skorla takımını zafere taşıdı.
11 numaralı formayı giyen Putin gazetecilere son birkaç hafta boyunca çok az uyuduğunu, buna rağmen iyi bir performans sergilemeye çalıştığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle