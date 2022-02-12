Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile "güvenlik garantileri" konusunu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile "güvenlik garantileri" konusunu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın güvenliği konusunda uzun vadede uluslararası yasal garantilerin geliştirilmesine yönelik teklifi hakkında ABD ve NATO'nun tepkisi konusunun ele alındığı kaydedildi.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı konuların da ele alındığı görüşmede, daha fazla temas konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Rusya, Belarus ile, bu ülkenin topraklarında "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını sürdürüyor. 10 Şubat'ta başlayan tatbikat 20 Şubat'ta sona erecek.

AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Belarus, Rusya, Güncel, Haberler

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