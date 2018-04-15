Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı'nın Suriye'ye Saldırıları Tekrarlanırsa Uluslararası İlişkilerde...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hedeflere yönelik düzenlediği hava operasyonun " Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nı ihlal ettiğini söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Putin, Ruhani'ye "BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tarz eylemlerin tekrarlanması halinde, uluslararası ilişkilerde de kaos ortamı doğar" dedi.

Açıklamada, liderlerin "bu yasa dışı eylemin Suriye'de siyasi çözüm ihtimaline ciddi şekilde zarar verdiği" konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir bölgede bulunan Duma'yı kontrol altında tutan cihatçı gruplar ve bu örgütlere yakın yardım kuruluşları, geçen hafta Pazar günü ordunun kimyasal silahla saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Suriye hükümeti, kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederken, Rusya ise kendi ekiplerinin yaptığı incelemelerde kimyasal saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Ancak, Fransa, ABD ve İngiltere; Cumartesi günü sabaha karşı Suriye'de kimyasal silah tesisi olduğunu söyledikleri bazı hedeflere füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından "Görev başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullanırken, üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir karar tasarısı sunmaları diplomatik sürece geri dönme isteklerinin bir göstergesi olarak nitelendirildi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/985492862958698497

Trump sözlerini savundu Trump da, özellikle ABD'de tartışma yaratan "görev başarıyla tamamlandı" ifadelerini savundu.

Trump'ın bu sözleri, selefi George W. Bush'un Irak için benzer bir cümleyi sarf etmesinin ardından ülkenin binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bir çatışma ortamına girmesini anımsattığı gerekçesiyle tepki ve eleştiri çekti.

Trump, bugün Twitter üzerinden attığı mesajda, Suriye operasyonunun "mükemmel bir şekilde düzenlendiğini" belirtti.

Trump, "Suriye basını o kadar mükemmel ve isabet oranı yüksek bir şekilde düzenlendi ki, Sahte Haber Medyası'nın bu başarıyı küçük gösterebilmek için bulabildiği tek yol 'Görev Başarıyla Tamamlandı' cümlesini kullanmam oldu. Bu fırsatı kaçırmayacaklarını biliyordum ancak o kadar mükemmel bir Askeri terim ki, bence bu ifadeyi tekrar kullanıma sokmalıyız. Sık sık kullanın!" dedi.