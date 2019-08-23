Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze testine karşı ülkesinin önlem alacağı uyarısında bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı
23.08.2019 17:15
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com