Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Cenevre'deki Putin-Biden zirvesi sona erdi
Cenevre'deki Putin-Biden zirvesi sona erdi
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.
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