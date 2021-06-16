Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.