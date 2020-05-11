- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"- "Karantinadan etaplar halinde...
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- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"- "Karantinadan etaplar halinde...

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor" "Karantinadan etaplar halinde çıkacağız" "Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı" Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: '12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor'- 'Karantinadan etaplar halinde...
11.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:40

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"

"Karantinadan etaplar halinde çıkacağız"

"Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı"

KİEV - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi. Putin, konuşmasında halka verilecek destek paketi, ekonomik durum ve karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan, sağlık çalışanlarının ücretlerinin artacağını aktarırken, korona virüse karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Putin, "Halkımızın sağlığı ve hayatı için alınan ve tarafımdan imzalanan kararları uyguluyoruz. Bu plan devletin politikası olacaktır. Korona virüs salgınına karşı alınacak karara ilişkin son sözler doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara aittir. Bildiğim kadarıyla yarın da hemşirelerin bayramı ve kendilerini buradan kutluyorum. Benim bu konudaki tavrımı ve pozisyonumu biliyorsunuz. O da insanlarımızın hayat güvencesi ve sağlığıdır. Uygulanan kararlar virüsün yayılması konusunda etkili oldu. Ülkemizdeki solunum cihazlarının tamamını şu anda kullanmaya ihtiyacımız yok. Belli bir kısmını kullanıyoruz. Bu da demek oluyor ki ülkemizin hangi noktasında bu cihazlara ihtiyaç olursa devletimiz bu imkanı sağlayacaktır. Doktorlarımız şu an da salgının başlangıcına göre daha çok bilgiye ve tecrübeye sahipler" ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, "Dünya üzerinde yaşananlara bakıldığında, sağlık sistemi bu salgına hazır olmayan ülkelerde yüksek oranda ölüm vakaları yaşandı. O ülkelerdeki sağlık sistemi insanların hayatını kurtarmaya yetmedi. Ülkemizdeki bütün sağlık personellerine çıkardıkları işlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendileri için zor olduğunu biliyoruz ancak işlerini saygın şekilde yapıyorlar. Hükümet yetkililerimize de sesleniyorum. Sağlık personellerimize yardım etmeli ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıyız" dedi.

"Günlük 300 bin teste çıkacağız"

Ülkesindeki test sayılarının artışına da değinen Putin, "Geçen haftaya nazaran önemli bir değişiklik de yaptığımız test sayılarında oldu. Daha fazla test yapıyoruz. Mart ayı başında günlük 2 bin 500 civarında test yapıyorduk şimdi günlük test sayımız 170 bin civarında. Dünyadaki en fazla günlük test sayılarından biri. Mayıs ayı ortasında günlük 300 bin test sayısına çıkacağız. Ancak konu sayılarda değil. Buradaki amaç hastalığın başlarında semptomları göstermeyen hastalara erken teşhis koymak, onları ve çevresini korumak. Halk artan hasta sayısından dolayı endişe ediyor bunu anlayabiliyoruz ancak endişelenmemiz ve düşünmemiz gereken konu ve tehlike ne kadar hastanın olduğu değil ne kadar hastadan haberdar olmadığımızdır" ifadelerini kullandı.

"Karantinadan etaplar halinde çıkacağız"

Karantinanın bitiş sürecine dair açıklama yapan Başkan Putin, "Karantinadan çıkmanın kendine has bir özelliği var ve o da aniden çıkışın mümkün olmaması. Etaplar halinde çok dikkatli bir şekilde adım adım çıkacağız. Karantinadan çıkış ya da gevşetme çok sert kurallara tabi olacaktır. Ülke toprağı çok büyük ve her bölgede durumlar farklı. Genel olarak değil her bölgede o bölgeye özel adımlar atılacak" dedi.

"12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"

Normalleşme sürecinin yarından itibaren başlayacağına dikkat çeken Vladimir Putin, "Ülke genelinde tatil günleri yarın sona eriyor ancak virüsle mücadelemiz henüz bitmedi. Vakaların az olduğu yerlerde bile mücadele sürecek. Çünkü başladığımız noktaya geri dönemeyiz ve ikinci bir salgın dalgası olmamalı. 12 Mayıs'tan itibaren karantina süreci tamamen bitene kadar önlemler sürecek. Hükümet yetkilileri karantina kurallarının uygulanıp uygulanmadığını takip edecek" dedi.

Başkan, toplu organizasyonların yasaklılık süresinin devam edeceğini belirterek, "Kronik hastalara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığına dikkat edeceğiz. Yaşlı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sürekli evde olmanın zor olduğunu anlıyorum canlarım benim. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Bunlar boş sözler değil burada hayati sorunlar söz konusu. Kısıtlamalar devam edecek çünkü sizler için endişeleniyoruz. Tehlikenin size ulaşmaması ve hızlıca geçip gitmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

"Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı"

Ülkedeki işverenlere belli şartlar altında ekonomik destek paketi açıklayan Putin, "Korona virüs epidemisi ekonomimizi çok ciddi şekilde vurdu. Birçok kişi işini kaybetti, birçok kişinin maaşları düşürüldü, borçlar arttı. Bu durumda olan vatandaşlarımıza öncelikli olarak yardım edeceğiz. Bu süreçte çocuklu aileler çok etkilendi. Onların gereksinimlerini de maddi destek ile karşılayacağız. Böylelikle 27 milyon civarında çocuk, verilecek olan maddi destekten faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı. Başkan, salgın nedeni ile artan işsizlik oranına değinerek, "Sistemin çok önemli bir problemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Son resmi rakamlara göre bir milyon 400 bin kişi işini kaybetti. Nisan ayının başına göre iki kat daha fazla. Hükümet yetkililerimizden bu konu üzerinde çalışmalar bekliyorum. Ekonomik destek sağlayacağımız şirketlere yapılacak yardımlar, işyerlerinde çalışan işçilerin işlerini garantiye alacak ve istihdam korunacaktır. Böylelikle ekonomide normale dönüş başlayacaktır" dedi.

"Zor dönemlerden geçiyoruz"

Putin, ülkece zor bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, "Zor dönemlerde zor kararlar alıyoruz. Zamanında ve profesyonel olarak bunları uygulamaya koyacağız. Tüm hükümet yetkililerimize sesleniyorum. Açıklanan ekonomik destek paketlerinden vatandaşımız sonuna kadar faydalanmalıdır. Bu konunun şahsi sorumluluğu sizin üzerinizde. Son ihtiyaç sahibine ulaşana kadar görevimizi tamamlamış olmayacağız. Nisan ayında sağlık personellerine ödenmesi gereken ikramiyelerden hepsi yerine ulaşmamış. Hükümet yetkililerimizden 15 Mayıs'a kadar bunu çözmelerini istiyorum. Bu konunun bizzat takipçisi olacağım. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çalışma günleriniz tekrar başlıyor ve yavaş yavaş karantina sürecinin bitimine doğru gideceğiz. Anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Sabrınızın tükendiğini biliyorum ancak virüs kapıp hastalanmak daha kötü. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma yolunu seçtik. Çok şey başardık ve yaptık" ifadelerini kullanarak, konuşmasını sona erdirdi.

Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 221 bin 344'e, toplam can kaybı ise 2 bin 9'a yükseldi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: '12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor'- 'Karantinadan etaplar halinde...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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