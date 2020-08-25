Rusya'dan zehirlendiği iddia edilen muhalif Navalni açıklaması: İddialar kuru gürüldü Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Berlin'deki bir özel klinikte tedavi altınan alınan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'nın zehirlendiğine ilişkin Alman doktorların yaptığı son açıklamayı "kuru gürültü" olarak niteledi.

Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Berlin'deki bir özel klinikte tedavi altınan alınan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'nın zehirlendiğine ilişkin Alman doktorların yaptığı son açıklamayı "kuru gürültü" olarak niteledi.

Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi eden Alman doktorlar, bulguların zehirlenmeye işaret ettiğini söylemesinin ardından Kremlin sözcüsününden açıklama geldi. Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Berlin'deki bir özel klinikte tedavi altınan alınan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'nın zehirlendiğine ilişkin Alman doktorların yaptığı son açıklamayı "kuru gürültü" olarak niteledi.?

"SUÇLAMALARI CİDDİYE ALMIYORUZ"

Peskov, yapılan açıklamada yeni bir şey olmadığını, Omsk'daki doktorların herhangi bir zehirlenme emaresi olmadığına dair raporları olduğunu söyledi. Rusya'ya yönelik suçlamalara değinen Peskov, "Doğru olmayan ve kuru gürültüden ibaret olan bu suçlamaları ciddiye almıyoruz" dedi. Peskov Alman doktorların açıklamaları için, "Gürültülü ve boş açıklamalar yerine durumu sakince analiz edecek ve yazıya dökecek açıklamalar olmalı. Bu açıklamalardan şimdilik yeni bir şey öğrenmedik" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kremlin muhalifi Rus politikacı Aleksey Navalniy'nın pazar günü kaldırıldığı Berlin'deki özel kliniğin doktorları, "zehirlenme" vakası saptadıklarını resmen açıkladı. Bu açıklamanın ardından konuşan Almanya Başbakanı Merkel, Rusya'nın olayla ilgili soruşturma yürütmesini ve zehirlema vakasının sorumlularını bularak cezalandırmasını istemişti. Doktorlar Navalniy'nın durumun hala ağır olduğunu ancak yaşamsal tehlikesi olmadığını duyurmuştu.

Böylece Navalniy'nın zehirlendiği ilk kez bir doktor raporu ile açıklandı.İlk klinik sonuçlarının"Kolinesteraz inhibitörleri ile zehirlenme" olduğuna işaret ettiği belirtildi. Alman doktorlar zehirlenmenin etkisinin sinir sistemi üzerinde uzun süreli olabileceği uyarısında bulunmuştu. Hastanın tedavisinde "antropin" kullandıldığı beliritilmişti. Antropn, genellikle sinir gazına karşı antidot olarak kullanılan bir madde olarak biliniyor.

Kaynak: DHA