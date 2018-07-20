Rusya'dan Yunanistan'a "Protesto"

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Yunan yetkililerin Rusya karşıtı açıklamalarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Yunan yetkililerin Rusya karşıtı açıklamalarıyla ilgili Friganas'a sözlü ve yazılı protesto verildiği belirtildi.

Yunanistan geçen hafta, "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulundukları gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'si için sınır dışı, 2'si için de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, diplomatların, Makedonya ile olan "isim sorunu" konusunda ülkede gösteriler ve tepkilerin artmasını teşvik etmeye çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü.