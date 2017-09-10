Rusya'dan, YPG'nin İlerlediği Deyrizor'a Bombardıman: 34 Ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısı sonucu 34 sivil hayatını kaybeti.

3 YILLIK KUŞATMA KIRILMIŞTI

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, 3 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrizor kentindeki kuşatmayı kırmıştı. Kuşatmanın kırılmasının ardından terör örgütü PYD/YPG güçleri bölgeye ilerlemeye başlamış, hatta Deyrizor'un kuzeyinde bazı bölgeleri de ele geçirmişti.



PYD/YPG DEAŞ İŞGALİNDEKİ BÖLGEYE İLERLİYOR

Kentteki kuşatma geçtiğimiz pazar günü kırıldı. Ancak kentin kuzeyi güneyi ve doğusu hala terör örgütü DEAŞ'ın elinde. Kentin kuzeyindeki DEAŞ işgalindeki bölgeye terör örgütü PYD/YPG, ABB'nin verdiği hava desteğiyle birlikte ilerliyor.