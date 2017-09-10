Rusya'dan, YPG'nin İlerlediği Deyrizor'a Bombardıman: 34 Ölü
Rus savaş uçakları, kısa süre önce DEAŞ kuşatmasından kurtulan ve terör örgütü YPG'nin işgal etmek için ilerlediği Deyrizor'un kuzeyini bombaladı. 34 sivil öldü.
Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısı sonucu 34 sivil hayatını kaybeti.
3 YILLIK KUŞATMA KIRILMIŞTI
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, 3 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrizor kentindeki kuşatmayı kırmıştı. Kuşatmanın kırılmasının ardından terör örgütü PYD/YPG güçleri bölgeye ilerlemeye başlamış, hatta Deyrizor'un kuzeyinde bazı bölgeleri de ele geçirmişti.
PYD/YPG DEAŞ İŞGALİNDEKİ BÖLGEYE İLERLİYOR
Kentteki kuşatma geçtiğimiz pazar günü kırıldı. Ancak kentin kuzeyi güneyi ve doğusu hala terör örgütü DEAŞ'ın elinde. Kentin kuzeyindeki DEAŞ işgalindeki bölgeye terör örgütü PYD/YPG, ABB'nin verdiği hava desteğiyle birlikte ilerliyor.