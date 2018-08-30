Rusya'dan Yeni Ekonomik Paket

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan ekonomik kısıtlamalar nedeniyle Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonrası yeni tedbirler alındı.

ABD ve Avrupalı ülkelerin ekonomik kısıtlama kararlarından sonra Rus rublesi Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye başladı. Dün Rus rublesi Amerika doları karşısında yine değer kaybetmeye devam etti. 1 dolar 68 rublenin üstüne kadar çıktı. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yaşanan ekonomik sorunlar üzerine yeni tedbir kararları geldi.

10 MİLYAR RUBLELİK PAKET

ABD ve Avrupa ülkelerinin baskısına karşı Bakanlıkta yapılan toplantıda 10 milyar rublelik yeni paket kararı alındı. Buna göre ülkedeki şirket ve bankalara vergi kolaylıkları getirilecek, ülkede yapılan yatırımlar desteklenecek, Rus rublesinin yeniden değer kazanması sağlanacak. Yapılan toplantıda taslak metin ortaya çıktı. Taslak onaylandıktan sonra yeni paket uygulanmaya konulacak.

(İHA)