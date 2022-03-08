Rusya'dan Uluslararası Adalet Divanı'nı Boykot
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Ukrayna'nın, işgal nedeniyle Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı başvuruyla ilgili ilk oturum bugün yapıldı.
Ukrayna'nın, işgal nedeniyle Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı başvuruyla ilgili ilk oturum bugün yapıldı. Ukraynalı yetkililerin 'soykırım' eylemleriyle suçladığı Rus yetkililer Uluslararası Adalet Divanı'nın soruşturmasını boykot etti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde 'ihtiyati tedbir' kararı alabileceği tahmin ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecinin üçüncü turu da Pazartesi günü başladı
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
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