Rusya'dan Uluslararası Adalet Divanı'nı Boykot - Haberler

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Rusya'dan Uluslararası Adalet Divanı'nı Boykot

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın, işgal nedeniyle Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı başvuruyla ilgili ilk oturum bugün yapıldı.

Ukrayna'nın, işgal nedeniyle Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı başvuruyla ilgili ilk oturum bugün yapıldı. Ukraynalı yetkililerin 'soykırım' eylemleriyle suçladığı Rus yetkililer Uluslararası Adalet Divanı'nın soruşturmasını boykot etti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde 'ihtiyati tedbir' kararı alabileceği tahmin ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecinin üçüncü turu da Pazartesi günü başladı

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Adalet, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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