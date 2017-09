Rusya'dan Ülkemize Gelecek Olan S-400 İncelemesi!

Türkiye, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusu ile ilgili Rusya ile anlaştı. Üstelik kapora da yatırılmış durumda.





Gelen son bilgilere göre anlaşmanın ülkemize olan maliyeti 2.5 milyar dolar civarında olacak. Anlaşma sonucunda Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Peki ABD'nin bu anlaşmadan endişe duymasını sağlayacak kadar önemli olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor?



S-400, şu an dünyanın kullanımda olan en iyi hava savunma sistemi olarak gösteriliyor. Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze, hava savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.







Füze ilk olarak 1993 yılında tasarlanmış olsa da Soğuk Savaş sonrasında savunma sanayine uygulanan bütçe nettisi nedeniyle tamamlanması çok uzun zaman aldı. Bu nedenle bu sistemden yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin bir devamı biçiminde bahsetmek gerekiyor.



Sistemin testlerine 1999 yılının sonlarına doğru başlandı ve 2007 yılında aktif olarak kullanıldı. İnsanlı veya insansız bütün hava araçlarını ve balistik füzeleri imha etme yeteneğine sahip olan sistemin azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa ise 30 kilometre. Her hedefe iki füze kilitleyebilen sistem, eşzamanlı olarak 80 hedefi imha edebiliyor.



Füze sisteminin içinde her biri 1,8 ton ağırlığında füze bulunuyor. Uzunluğu 8, çapı 50 santimetre olan füzeler, 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.







S-400'ün çalışma prensibi nasıl?



İzleme radarı, havada bulunan nesneleri izleyerek elde ettikleri bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Hedeflerin komuta arasında değerlendirilmelerinin imha edilip edilmeyeceklerine karar veriliyor.





Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılması yönünde karar bildiriyor.



Fırlatmanın ayrıntıları, hedefe göre en iyi konumdaki fırlatma aracına gönderiliyor ve füzeler, karadan havaya doğru buradan gönderiliyor.





Angajman radarı, füenin hedefe ulaşması konusu ile ilgili yardımda bulunuyor.