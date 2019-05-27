Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok
Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 Ukrayna askerinin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti
Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 askerin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti.
Kremlin, mahkemenin yargı yetkisinin Rus güvenlik kuvvetlerinin Ukraynalı askerleri gözaltına aldığı söz konusu bölgeyi kapsamadığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı