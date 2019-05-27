Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok

Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok

Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 Ukrayna askerinin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti

Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok

Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 askerin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti.

Kremlin, mahkemenin yargı yetkisinin Rus güvenlik kuvvetlerinin Ukraynalı askerleri gözaltına aldığı söz konusu bölgeyi kapsamadığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et