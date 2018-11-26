Rusya'dan Ukrayna'ya Nota
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna gemilerinin Rusya karasularına izinsiz girmesi nedeniyle Ukrayna’ya nota verdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna gemilerinin Rusya karasularına izinsiz girmesi nedeniyle Ukrayna'ya nota verdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko'nı Kerç Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlık, 3 Ukrayna gemisi Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna'ya nota verildiğini açıkladı. - MOSKOVA