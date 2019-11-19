Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi

19.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:10

Ukrayna Devlet Petrol Şirketi Naftogaz, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz geçişini sağlayan boru hattı sözleşmesini uzatmak için faks çektiğini açıkladı.

Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan ve Ukrayna üzerinden geçen boru hattı sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. İki ülke arasında yaşanan Kırım ve Donbas gerilimi nedeniyle görüşülmeye devam eden doğal gaz boru hattı sözleşmesi için Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom ilk adımı atarak Ukrayna'ya teklif yaptı. Ukrayna Devlet Petrol Şirketi Naftogaz ise yapılan sözleşme teklifini sosyal medya hesabından duyurdu. Naftogaz açıklamasında, 31 Aralık'ta sona erecek sözleşme için Rusya tarafından yeni teklif yapıldığını belirterek teklifi değerlendireceklerini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA