Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

Ukrayna'nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu. Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.Ukrayna'nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı / Dünya