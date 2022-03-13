Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

Ukrayna'nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu. Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.Ukrayna'nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Füze, Rus, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title