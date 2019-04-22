Rusya'dan Ukrayna'da Seçimi Kazanan Zelenskiy Yönetimine Sağduyu Çağrısı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yeni Ukrayna yönetimine sağduyu çağrısında bulunarak, "Ukrayna ile Rusya arasında daha iyi bir etkileşim için hala şans var." dedi.

Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, komedyen Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferini değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle