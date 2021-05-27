Rusya'dan, Twitter'a 19 milyon ruble para cezası
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Rusya'dan, Twitter'a 19 milyon ruble para cezası

Rusya'dan, Twitter'a 19 milyon ruble para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi'nde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik açılan toplamda 6 davanın sonucunda sosyal medya şirketi Twitter, 19 milyon ruble...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi'nde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik açılan toplamda 6 davanın sonucunda sosyal medya şirketi Twitter, 19 milyon ruble (yaklaşık 2,2 milyon Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya şirketi Facebook'a aralarında Rus muhalif lider Alexei Navalny protestoları sırasında yetişkin olmayan kişileri gösterilere davet eden paylaşımlar da dahil olmak üzere Rusya'daki yasaklı içerikleri kaldırmaması nedeniyle dava açmıştı. Davanın görüldüğü Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi ise, Facebook şirketini 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon Türk lirası) para cezasına çarptırmıştı. Facebook'a açılan davanın ardından Roskomnadzor, Rusya'da yasaklanan içerikleri kaldırılmaması ve Facebook'a yöneltilen benzeri suçlamalar nedeniyle Twitter'a da dava açmıştı. Davanın görüldüğü Tagansky Bölge Mahkemesi'nden ise, Twitter'a yönelik para cezası kararı geldi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, yasaklı içerikleri kaldırmaması nedeniyle açılan 6 dava sonucu Twitter'ın 19 milyon ruble (yaklaşık 2,2 milyon Türk lirası) para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Mahkeme, görülen son davaların ardından Twitter'ın toplamda açılan 9 davada, 27,9 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon 210 bin Türk lirası) para cezasına çarptırıldığının da altını çizdi.

Ayrıca Roskomnadzor tarafından aleyhinde açılan davalar süresince Twitter'ın, yasaklı içeriklerin yüzde 91'ini kaldırdığı duyuruldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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