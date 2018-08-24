Rusya'nın Dışişleri Bakanı Duyurdu! Yakın Zamanda Türkiye'ye Vize Kalkacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu Rusya'dan gelen turist sayısının artacağını söyledi. Rus bakan ise hususi pasaportlara yakın zamanda vizenin kalkacağını duyurdu.
Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının bu yıl 5 milyonu aşacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hususi pasaportlara yakın zamanda vizenin kalkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Rusya'dan gelen turist sayısının daha da artacağı müjdesini verdi.
ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞIYLA BULUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını gerçekleştirdi. Moskova'da bir araya gelen iki bakan, görüşmeden sonra gazetecilerin karşısına çıktı.
YAKIN ZAMANDA VİZELERİN KALKACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ
Bu yıl Türkiye'ye giden Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını da duyuran Lavrov, hususi pasaporta vize serbestisi için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda vizelerin kalkacağı müjdesinin verileceğini söyledi.