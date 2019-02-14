Rusya'dan Türkiye'ye Suriye Mesajı: Esad'ın Rızası Olmadan Güvenli Bölge Oluşturamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye gündemiyle Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.

Erdoğan önce Ruhani ve Putin ile ikili görüşmeler yaparken, üçlü görüşme öncesi yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği "güvenli bölgelerle" ilgili görüş ayrılıkları dile getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Soçi zirvesiyle ilgili açıklamasında, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın rızası olmadan ülke içinde güvenli bölge oluşturamayacağını söyledi.

Zaharova, "Egemen bir ülkenin, özellikle Suriye'nin kendi toprakları içinde, üçüncü bir ülkenin yetkisiyle hareket edecek bir askeri birliğin varlığına, doğrudan Şam tarafından karar verilmelidir" dedi ve ekledi:

"Bu bizim temel duruşumuzdur."

Türkiye, bir kısmı ABD askeri birliklerinin kontrolünde olan Suriye'nin kuzeyinde, sınıra yakın bölgelerde güvenli bölgeler kurulması ve Suriyeli Kürt birliklerin sınır bölgelerinden uzaklaştırılmasını istiyor.

'YPG gitmezse Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesi Soçi'de yaptıkları açıklamada da güvenli bölge konusu ve Suriye'deki Kürt birliklerin varlığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kürt birliklere karşı bir harekat benimsenmesi gerektiğini söyleyip, "YPG/PYD (Halk Savunma Birlikleri/ Kürt Demokratik Birlik Partisi) Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" dedi.

Erdoğan, güvenli bölge konusunun ayrıntılarını da ABD ile görüşmeye devam ettiklerini devam ettiklerini ve Rusya'nın güvenli bölge fikrine "olumlu yaklaşmasından" memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. İdlib'de Rusya'dan beklentimiz, varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de üçlü görüşme öncesi, 'tüm sorunların henüz çözülmediğini ama ilerleme sağlanabileceğini' belirtti.

Putin, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalara ve uzlaşıyla ulaşabiliriz, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe kat ettik" dedi.

Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Ocak günü Moskova'da yaptığı görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında 21 sene önce imzalanan Adana Mutabakatı'nı gündeme getirmişti.

Suriye yönetiminin PKK ve uzantılarının kendi topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını önlemeyi amaçlayan prorokol, 2011'den bu yana fiilen uygulanamıyor.

Erdoğan ise Ocak ayında isim vermeden ABD'ye seslenmiş ve "tampon bölge sözü yerine getirilmezse, bu bölgeleri Türkiye'nin oluşturacağını" söylemişti.