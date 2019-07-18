Rusya'dan Türkiye'ye 'Su-35' teklifi
Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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