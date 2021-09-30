Rusya'dan Türkiye'ye: 'Birlikte Uzaya Roket Fırlatalım' - Haberler
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Rusya'dan Türkiye'ye: "Birlikte Uzaya Roket Fırlatalım"

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Rusya'dan Türkiye'ye:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Eylül'de Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin içeriğini Türk medyasıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Eylül'de Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin içeriğini Türk medyasıyla paylaştı.

Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede "uzayda işbirliği" konusunun da gündeme geldiğini belirtti:

"Sayın Putin çok açık ve net yapabileceğimiz yatırımları gündeme getirdi. Örneğin Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer enerji santralleri konusunu, savunma sanayiine yönelik atılabilecek adımları görüştük."

"Tüm bunlarla beraber mesela Türkiye'nin uzay çalışmalarını konuştuk. Sayın Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız."

"YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ"

"Yapılacak çalışmayla da bunun zamanlamasını, yol haritası belirleyeceğiz. Ona göre de inşallah ilerleyeceğiz. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var."

"Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız."

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