Rusya'dan Türkiye'ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Rusya'dan Türkiye'ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

Rusya'dan Türkiye'ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
01.08.2020 07:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 07:14

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık ara sonrası Türkiye ile Rusya arasında tarifeli yolcu uçuşları bugün itibariyle yeniden başladı. Bu kapsamında Türk Hava Yolları, ilk seferini gece saatlerinde başkent Moskova'ya gerçekleştirdi. THY'nin aylar sonra Moskova'dan havalanan TK412 sefer sayılı ilk tarifeli yolcu uçağı ise sabaha karşı 05.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde terminale giriş yapan yolcular, termal kamera kontrolünden geçtikten sonra pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yaptı. Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın yaklaşık 180 yolcusuyla tüm koltukları dolu olarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.

"Uçak doluydu son koltuğu aldım, biraz daha geç kalsam alamıyordum"

Rusya'da yaşayan bir Türk yolcu aylardır uçuşların başlaması için beklediklerini ve ilk seferle İstanbul'a döndüğünü belirterek, "Öncelikle çok mutluyuz yaklaşık dört ay sonra Rusya'dan kalkan ilk seferle geldik. Sürekli oldu olacak derken sonunda bugün açıldı. Ruslar'da da Türkiye'ye gelecekleri için büyük bir sevinç var. Biz de geldik ailemize kavuşuyoruz. Uçak doluydu son koltuğu aldım, biraz daha geç kalsam alamıyordum" diye konuştu.

"İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz"

Tatil için Türkiye'ye gelen Rus yolculardan Maslennikova Dilyara ise "Moskova'da yaşıyorum. Uçuşlar yeniden başladığı için bilet aldım arkadaşımla 12 gün İstanbul'da tatil yapacağım. Daha sonra uçakla Kayseri'ye giderek, oradan araçla Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Arkadaşıyla birlikte İstanbul ve Kapadokya'da tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Galina Burenkova da Rusya ile Türkiye arasında seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'yi en çok Rus turistler tercih ediyor

Rusya ile başlatılan uçuşlar kapsamında ilk etapta 10 Ağustos'a kadar İstanbul ve Ankara'ya; sonrasında ise Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşların başlaması planlanıyor. 2019 verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler sırlamasında 7 milyon ile ilk sırada Rus turistler yer alıyor. Uçuşların başlamasıyla birlikte artacak talep doğrultusunda turizme önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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