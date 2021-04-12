Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama
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Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. Golikova açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki düzenli uçuşlar karşılıklı olarak haftada iki uçuşla sınırlandırılacaktır. Moskova - İstanbul, İstanbul - Moskova; Rusya Federasyonu tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışını 1 Haziran'a kadar askıya almaları önerilir. Bu tarihten önce satın alınan turların başka yöne değiştirilmesi veya ertelemeleri tavsiye edilir. Türkiye'de bulunan vatandaşlar için hem tatillerine devam etme hem de tahliye uçuşlarıyla uçma fırsatı olacak. Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak. Rostourizm, turistlere yardım etmek için finansal destek de dahil olmak üzere bir önlemler paketi kabul etmesi talimatı aldı. Tanzanya ve Türkiye ile hava uçuşları, oradaki durum istikrar kazanırsa yeniden başlayacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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