Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki
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Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi

03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:56
Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki

(BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun pazartesi günü yayımladığı Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye hükümet güçleri ve destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) "savaş suçu işlediğini" ileri süren rapora tepki gösterdi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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