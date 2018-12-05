Rusya'dan Türk Narenciyesiyle İlgili Sevkiyat Öncesi Kontrol Kararı
Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.
Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.
İHRACATTAN ÖNCE KONTROL YAPILACAK
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den yetkililerle narenciye ticaretine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bazı ihlallerin saptandığı öne sürülen açıklamada, "Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde 5 Aralık itibarıyla sevkiyat öncesi kontrole başlanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
TONLARCA NARENCİYE GERİ GÖNDERİLDİ
Rusya, geçtiğimiz günlerde tonlarca narenciyeyi, akdeniz sineği gerekçesiyle geri göndermişti. Çukurova'daki narenciye üreticileri, Rusya'ya ihraç edilen tonlarca ürünün, Akdeniz meyve sineği zararlısının bahane edilerek geri gönderilmesine tepki gösterdi. Üreticiler, bu durumun, ürünlerin dalında kalarak ciddi boyutta ekonomik zararlara yol açabileceğini söyledi.