Rusya'dan Türk Vatandaşları İçin Vize Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'ya düzenleyeceği ziyarette, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülkenin vatandaşları için seyahat rejimini sadeleştirme konusunda görüşeceği ifade edildi. Açıklamada, "İki ülkenin vatandaşları için seyahat rejimini sadeleştirme yollarının tartışılması planlanıyor. Belirli Türk vatandaşları için vize rejimini serbestleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Rusya, uçak krizi sonrası, Kasım 2015'te iki ülke arasındaki ilişkilerin soğumasıyla birlikte Türk vatandaşlarına yönelik bir vize rejimi başlatmıştı.

(İHA)