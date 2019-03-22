Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından 1967'de işgal edilen Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 497 ve 1981 sayılı kararlarına göre, İsrail'in bu bölgedeki kararları geçersizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Golan Tepeleri konusundaki pozisyonunun değişmediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA