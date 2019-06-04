Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak Moskova, Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın iddiasının aksine Rus askerlerin Venezuela'da olduğu ve Moskova ile Karakas arasındaki sözleşmeler kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle