Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Moskova ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak Moskova, Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın iddiasının aksine Rus askerlerin Venezuela'da olduğu ve Moskova ile Karakas arasındaki sözleşmeler kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com