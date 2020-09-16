Rusya'dan terör suçlamasıyla 7 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası
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Rusya'dan terör suçlamasıyla 7 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme 7 Kırım Tatar Türkü'ne 13 yıldan 19 yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

Rusya'dan terör suçlamasıyla 7 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası
16.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:42

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme 7 Kırım Tatar Türkü'ne 13 yıldan 19 yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, mahkemenin terör suçlamasıyla 8 Kırım Tatar Türkü'nü yargıladığı, 7 kişiye 13 seneden 19 seneye kadar hapis cezası verildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

Mahkemenin kararına göre, Marlen Asanov 19, Memet Belalov 18, Timur İbragimov 17, Seyran Saliyev 16, Server Zekiryayev 13, Server Mustafayev 14 ve Edem Smailov 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında altı Kırım Tatar Türkü 2017'de, ikisi de 2018'de Kırım'da gözaltına alınmıştı.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karar protesto edilerek Rusya'ya derhal bu kararı iptal etmesi çağrısı yapıldı.

Bu vatandaşların Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yasa dışı şekilde gözaltına alındığı ve akabinde Rusya'nın Rostov bölgesine götürüldüğü belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun bu utanç verici karara cevap vermesi gerektiği kaydedildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İnançları ve duruşları için toplam 110 sene hapis adalet değil, tam bir cezalandırmadır. M. Asanov, M. Belalov, T. İbragimov, S. Saliyev, S. Zekiryayev, S. Mustafayev, E. Smailov, vatanları için mücadelenin sembolleridirler. Onları geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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