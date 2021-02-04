Rusya'dan temin edilen 10 bin doz "Sputnik V" aşısı Filistin'e ulaştı
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Rusya'dan temin edilen 10 bin doz "Sputnik V" aşısı Filistin'e ulaştı

04.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:48
Rusya'dan temin edilen 10 bin doz

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından bugün 10 bin doz teslim alacaklarını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından bugün 10 bin doz teslim alacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mey El-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'dan temini yapılan 10 bin doz aşının Filistin'e ulaştığını belirtti.

Aşıların gün içerisinde teslim alınacağı kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü iki bin doz Amerikan "Moderna" aşısı içeren ilk sevkiyatı aldığını duyurmuştu.

Bakanlık, önümüzdeki günlerde 50 bin doz aşının daha ülkeye getirileceğini belirtirken, Kovid-19 hastaları ile en çok temas halinde olan grup oldukları için sağlık sektöründe çalışan kadrolara aşılamada öncelik verileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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