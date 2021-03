Rusya'dan tedavi için Türkiye'ye gelen diş hekimi sağlığına kavuşarak ülkesine döndü

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Khadzi Murad Magamedov, 7 yıl önce Parkinson'un ilk belirtileriyle karşılaştı. Hastalık bulguları gün geçtikçe ilerleyen Magamedov zaman içerisinde günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeker hale geldi ve çok sevdiği mesleği diş hekimliğini de bırakmak zorunda kaldı. Tedavi için Türkiye'ye gelen Magamedov'un hayatı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından başarı ile uygulanan beyin pili operasyonu ile tamamen değişti.

Genç Parkinson hastası Khadzi Murad Magamedov, hayatını derinden etkileyen Parkinson hastalığının çözümünü Türkiye'de ilk defa yalnızca başta Parkinson hastalığı ve hareket bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan ve bu yöndeki araştırmalara yön veren bir klinik olarak hizmete giren Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nde (PARMER) buldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası eski halinden eser kalmayan Khadzi Bey, mesleğine dönmenin sevincini yaşamanın yanı sıra spor yapıyor ve sosyal hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

"YARDIMSIZ YAŞAYAMIYORDUM"

Parkinson'un ilk belirtilerini 40 yaşında yaşadığını dile getiren Khadzi Murad Magamedov hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Diş hekimiyim. Parkinson 40 yaşımda sağ kolumda başlayan rahatsızlıkla kendini gösterdi. Ardından bu rahatsızlık ayağıma geçti ve ayağım sürtünmeye başladı, bir süre sonra ayağımı sürterek yürümeye başlamıştım. Parkinson ilerleyince rutin işlerimi yapamaz duruma geldim ve işime gidemedim. Bir müddet sonra yardımsız yaşayamaz, günlük ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayamaz oldum ve sürekli birilerine ihtiyaç duyuyordum. Bu beni çok üzüyordu. Yalova'da yaşayan bir tanıdığım Türkiye'de beyin pili tedavisinden bahsetti. Ben de internette araştırma yaptım ve karşıma Doktor Ali Zırh çıktı. Kendi ülkemdeki beyin pili ameliyatı yapan doktorlar da dahil olmak üzere başka doktorlar da araştırdım, fakat Türkiye'ye muayeneye geldiğim zaman kesinlikle burada ameliyatımı yaptırmam gerektiğini düşündüm. O gün, o an karar verdim ve ardından ameliyat sürecim başladı. Doktorum Ali Bey "Mesleğine geri dönebilirsin" dediğinde bu sözüne pek inanmamıştım; çünkü benim semptomlarım çok ağırdı. Kendi kendime işime dönemem diye düşündüyordum, fakat ameliyat olduktan sonra doktor söylediği sözü tuttu ve beni mesleğime geri döndürdü. Çok memnunum ve inanılmaz mutluyum, bunu kelimelerle anlatmam çok zor. Doktor Bey "Sporu bırakma, spor yap, sana iyi gelecek" demişti; ben de spor yapmaya başladım tekrar. Eskiden en küçük bir şeyi yaparken bile birine ihtiyaç duyardım, şu an kimseye ihtiyaç duymadan her şeyi kendim yapıyorum. Bu hastalığı yaşayan biri olarak Parkinson hastalarına tavsiyem bu ameliyata uygun bir hasta iseniz kesinlikle korkulacak bir operasyon değil, gerçekten sonrası büyük bir değişim."

"BEYİN PİLİ TEDAVİSİ İLE ESKİ SAĞLIKLI GÜNLERE YENİDEN MERHABA DEMEK MÜMKÜN"

Beyin pili takılması ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinen, fakat günümüzde gençlerde de görülebilen Parkinson; çoğu hastada hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma, mimiklerde azalma, maske yüz denilen değişim, küçük adımlarla yürüme ve titreme gibi belirtilerle karşımıza çıkan santral sinir sisteminin kronik dejenatif ilerleyici bir hastalığıdır. Hastalıkta öncelikli tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Fakat medikal tedavinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda, hastanın yaşı genç de olsa gündeme 'Beyin pili' tedavisi gelir. Hasta uyanık iken, konuşa konuşa ve hasta ile karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirilen beyin pili operasyonunun hastalara sağladığı katkıyı "hastalığın saatini geri almak" diye tanımlayabiliriz. Beyin pili takılması ameliyatından sonra 2-3 haftalık bir pil programlama dönemi başlıyor ve biz o hastaya en uygun gelecek parametleri ayarlıyoruz. Bu süreç sonrasında hastalarımızı memleketlerine ya da ülkelerine uğurluyoruz. Beyin pili tedavisi ile sosyal hayattan kopan, başkalarının yardımıyla yaşantısını sürdürmek zorunda kalan ya da Khadzi Bey gibi mesleğini icra edemeyen birçok hasta günlük yaşantısına geri dönerek hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar ve mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyorlar" dedi.

BEYİN PİLİ TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE TERCİH EDİLİYOR

Dünyanın birçok ülkesinden Parkinson hastasının beyin pili ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Doç. Dr. Ali Zırh şöyle devam etti:

"Ülkemiz son yıllarda bu işle ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı. Bu paralelde, yabancı ülkelerden gelen çok sayıda hastalarımız var. Birçok Parkinson hastası Türkiye'ye gelip tedavi oluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı