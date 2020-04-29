Rusya'dan tahliye edilen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı Rusya'dan tahliye edilen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirilen 333 Türk vatandaşı Ordu, Giresun ve Trabzon'da karantinaya alındı.

Rusya'dan tahliye edilen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı

GİRESUN - Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirilen 333 Türk vatandaşı Ordu, Giresun ve Trabzon'da karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmaları ile Rusya'nın başkenti Moskova'dan tahliye edilen 333 Türk vatandaşı Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen yolcular otobüsler ile karantinaya alınacakları öğrenci yurtlarına gönderildiler.

Moskova'dan tahliye edilen yolculardan 129 kişi Giresun'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Gülpembe Hatun Öğrenci Yurduna getirilerek karantinaya alındı. Geri kalan yolcularda Ordu ve Trabzon'a gönderilerek karantinaya alındı.

Görevli personel eşliğinde kayıt işlemleri yapılan yolcular 14 gün boyunca karantinada kalacakları yurt odalarına yerleştirildiler.

Kaynak: İHA