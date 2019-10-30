Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.

30.10.2019 16:07
Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.


Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında düzenledikleri üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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