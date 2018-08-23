Rusya'dan Suriye Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye Hükümeti'nin Suriye'ye geri dönen vatandaşların entegrasyonu için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı basın toplantısında Suriye'nin normalleşme süreci hakkında açıklamada bulundu. Suriye Hükümeti'nin Suriye'ye geri dönen vatandaşların entegrasyonu için çalışmalar yürüttüğünü iddia eden Zaharova, "Suriye Hükümeti yurtdışından dönen Suriye vatandaşlarının topluma yeniden entegrasyon olma sürecini kolaylaştırıyor" dedi. Savaş sebebi ile ülkelerinden göç eden Suriyelilerin geri dönüşünün henüz kitlesel bir hareket haline gelmediğini söyleyen Zaharova, "Suriye ile ilgili olarak, olumlu eğilimler güçleniyor. Ana mesele, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri dönüş sürecinin başlangıcı" ifadelerini kullandı. Suriye Hükümeti'nin mültecilerin geri dönüşünü teşvik etmek için bir çalışma başlattığını öne süren Zaharova, "Bu çalışmalar pasaport, gümrük kontrolü, sosyal ve tıbbi güvenlik, sürekli eğitim gibi konuları içeriyor" şeklinde konuştu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)