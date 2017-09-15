Rusya'dan Sırp Partisinin Kosova Hükumetinde Yer Almasına Destek

Vladimir Putin'in "Birleşik Rusya" partisi, Kosova'da kurulacak hükümette Sırp halkınının Kosova ve Metohija'daki kurumlarda yer alabilmesi için destek verdiği belirtildi.



Sırpska Lista'nın Genel Başkanı Goran Rakiç, Sırbistan'ın Kosova Ofisi Başkanı Marko Djuriç ve Birleşik Rusya partisinden oluşan heyet arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Birleşik Rusya Genel Konseyi Başkan Yardımcısı Sergei Zeleznjak, Rusya'nın, Sırbistan'ın Kosova politikasına saygı duyduğunu ve Kosovalı Sırpların, Kosova hükümetinin bir parçası olması için desteklediğini söyledi. - PRİŞTİNE