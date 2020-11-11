Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı
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Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı

11.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:31
Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı

Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 68,2 artarak 44,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 68,2 artarak 44,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-ekim döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 68,2 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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