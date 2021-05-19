Rusya'dan sermaye çıkışı azaldı

Rusya'da sermaye çıkışı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 18,7 milyar dolara geriledi.

Rusya'da sermaye çıkışı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 18,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ocak-Nisan 2020'de sermaye çıkışının 28 milyar dolar iken, rakamın, 2021'nin aynı döneminde 18,7 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, dünyadaki bankaların geçen yıla kıyasla daha az borçlanma sağladığı, bu nedenle sermaye çıkışında düşüş yaşandığı belirtildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 120 artarak 47,8 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay